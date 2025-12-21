Arrancan con normalidad las elecciones anticipadas de Extremadura (España)

Unas elecciones autonómicas en las que parte como favorita la actual presidenta regional, la conservadora María Guardiola, y cuyos resultados se leerán en clave nacional en un momento de máxima polarización política en España y de inestabilidad en el gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez.

Un total de 860.375 personas están llamadas a votar en esta jornada, a los que se suman los 30.610 del censo de extremeños que viven fuera de España, el denominado voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).

Los 791 colegios electorales distribuidos por la vasta región de Extremadura (sus dos provincias, Badajoz y Cáceres, son las más grandes de España) abrieron a las 9:00 horas (8:00 GMT) y cerrarán a las 20:00 horas (19:00 GMT).

Los resultados del escrutinio provisional se conocerán sobre las 21:30 horas (20:30 GMT).

Once candidaturas aspiran a tener representación en la Asamblea de Extremadura, siendo a priori la favorita, a juzgar por las encuestas, la lista que encabeza la conservadora María Guardiola (Partido Popular), actual presidenta de una región en la que gobernó muchos años el Partido Socialista (PSOE).

Con el PSOE en retroceso según los sondeos -a nivel nacional, el partido atraviesa un momento complicado por supuestos casos de corrupción y acoso sexual a mujeres, y su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está pendiente de un juicio por la contratación del hermano del presidente del país en una institución pública- parece que el quid estará en si María Guardiola obtiene este domingo los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta, o si tendrá que aliarse con la ultraderecha de Vox.

No sería la primera vez: en las últimas elecciones regionales, celebradas en 2023, el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) empataron con 28 escaños, pero María Guardiola pudo formar Gobierno gracias a una alianza con Vox, que obtuvo cinco diputados frente a los cuatro de Unidas por Extremadura (izquierdas).

Sin embargo, Vox, partido al que las encuestas auguran más apoyos que en 2023, rompió en 2024 todos los gobiernos autonómicos que había formado un año antes con el PP por desavenencias a nivel nacional en cuanto al reparto de menores migrantes no acompañados en los territorios españoles.

Al gobernar en solitario y sin mayoría absoluta, María Guardiola no pudo aprobar los presupuestos de Extremadura para 2026, por lo que decidió adelantar las elecciones, tal y como ha ocurrido en otra región gobernada por el PP bajo las mismas circunstancias que Extremadura, Aragón, cuyos ciudadanos irán a las urnas el próximo 8 de febrero.

Arranca así un nuevo ciclo electoral en el que, pese a la debilidad de su Ejecutivo, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no planea que se incluyan elecciones generales anticipadas en el calendario: ha venido sosteniendo que agotará la legislatura, que acabará en 2027.