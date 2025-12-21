Cuatro colombianos y un peruano detenidos en la Amazonía de Perú por minería ilegal

Los cinco detenidos en flagrancia dormían cerca del área donde se encontró la balsa draga, insumos y materiales, los cuales fueron destruidos por la Policía Nacional del Perú en un operativo realizado los días 18 y 19 de diciembre.

La fiscal adjunta provincial Lis Corina Zárate Nieto, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Sede Nauta, solicitó la detonación de la balsa draga, insumos químicos como el mercurio, tubos, un motor, una bombona, y otros implementos que forman parte de las maquinarias para la extracción ilícita de minerales, detalló el Ministerio Público en una nota de prensa.

La intervención se efectuó con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente – Loreto) y representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La minería ilegal en Perú movió 3.355 millones de dólares entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025 según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recogida por el Observatorio de Minería Ilegal.

"El 2025 estuvo marcado por un crecimiento persistente de la minería ilegal, especialmente en la Amazonía, afectando ríos, áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas. El aumento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio, destrucción del tejido social, y otros delitos conexos y retrocesos legislativos debilitaron la fiscalización y favorecieron esta actividad", señaló el Observatorio de Minería Ilegal en un informe presentado el jueves último en Lima.

Detalló que en la última década, se ha registrado una expansión acelerada de operaciones ilegales en ríos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras cuencas, extendiéndose incluso a zonas fronterizas que comparten Perú, Colombia y Brasil.

El observatorio indicó que en la actualidad, la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del Perú, afectando a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas.