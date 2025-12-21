Defensoría colombiana recibe con "alivio y angustia" el cese al fuego de guerrilla del ELN

"Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia", afirmó Marín en una publicación en X, en la que recordó que, pese a que el ELN mencionó en su comunicado la obligación de respetar a la población civil, en sus acciones recientes se han observado "daños sostenidos" contra comunidades en distintas regiones del país.

El ELN informó hace unas horas que suspenderá las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, una medida que presentó como un "mensaje de paz", pero que se produce tras una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado.

La defensora consideró que un "gesto de coherencia" por parte del ELN sería la liberación de las personas que permanecen secuestradas y subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse también a las confrontaciones con otros grupos armados ilegales.

"El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año", señaló Marín, al advertir que el ELN mantiene enfrentamientos con distintas organizaciones armadas en varias zonas del territorio nacional.

Asimismo, recordó que hace un año la guerrilla anunció un cese al fuego similar, pero que en los meses siguientes continuaron los ataques contra la población civil.

Como ejemplo, mencionó la situación en la región del Catatumbo (noreste), donde, según dijo, el ELN declaró una guerra que provocó "el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia".

"Saludamos el anuncio, pero pedimos más", concluyó la defensora del pueblo, al insistir en la necesidad de medidas verificables que garanticen la seguridad y los derechos de la población civil.