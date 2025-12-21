EEUU aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la recuperación posconflicto

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, hizo un recuento este domingo en X de las reuniones "productivas y constructivas" de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos "para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa".

"También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos–Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad", agregó.

Según el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las conversaciones "se prestó especial atención a la discusión de los plazos y la secuencia de los próximos pasos a seguir.

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En paralelo, los representantes de Washington mantuvieron contactos separados con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró este sábado que el diálogo con EE.UU. transcurría de "forma constructiva" y que duraría hasta hoy domingo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su mensaje en X, Witkoff resaltó que Ucrania mantiene su compromiso por alcanzar una "paz justa y sostenible" y que "la prioridad común es detener la violencia, garantizar la seguridad y crear las condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo de Ucrania".

"La paz no debe ser solo el cese de las hostilidades, sino también una base sólida para un futuro estable", insistió el enviado, que no se refirió en su publicación a las reuniones con Dmítriev.

El representante estadounidense indicó que Kiev "valora enormemente el liderazgo y el apoyo de Estados Unidos, así como la estrecha coordinación con sus socios en las próximas etapas de esta importante labor".