Ejército ucraniano desmiente información sobre presencia rusa en Riasne, en región de Sumi

"Aclaración sobre el intento de avance de las tropas de ocupación en la región de Sumi. En estos momentos continúan los combates en la aldea de Grabovske. Los defensores ucranianos se esfuerzan por expulsar a los ocupantes hacia territorio ruso. A pesar de algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en la aldea vecina de Riasne no hay presencia rusa por el momento", reza el comunicado publicado en Facebook.

La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó previamente que las tropas rusas habían cruzado la frontera hacia Ucrania cerca de Grabovske, en la comunidad de Kasnopillia, y tras la toma del pueblo, una cincuentena de civiles, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada que se habían negado previamente a ser evacuados a otras zonas de Ucrania fueron trasladados por la fuerza a Rusia.

Precisó que "como resultado del rápido avance del enemigo, las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania se retiraron de varias posiciones en la zona de Grabovske" y agregó que en la región fronteriza, que es responsabilidad del Grupo de Fuerzas Conjuntas, "se están llevando a cabo medidas de estabilización".

"Se están tomando medidas para detectar y destruir al personal enemigo, y se está disparando a los invasores", afirmó la dirección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El portavoz de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, Víktor Tregúbov, se refirió al cruce de la frontera por parte de las tropas rusas cerca de Grabovske y al traslado al a fuerza de una cincuentena de residentes de esa aldea a territorio ruso de provocación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No parece que se trate de un intento de lograr algún tipo de avance local. Por ahora, no parece que estén intentando organizar una gran operación allí. Parece más bien una provocación local en una dirección que antes no era, digamos, clave", declaró el domingo en televisión, citado por la agencia Interfax.

Según Tregúbov, "no se trata de objetivos estratégicos, sino del secuestro selectivo de personas para algún tipo de ataque, posiblemente político o informativo".