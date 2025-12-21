El conservador PP gana las elecciones en Extremadura (España) y los socialistas se hunden

Con casi el 92 % de los votos escrutados, se certifica no solo que María Guardiola no podrá alcanzar su objetivo de no depender de ningún otro partido político y que tendrá que mirar, en principio, a la formación utraderechista Vox, que casi ha duplicado sus diputados (de seis a once).

Además de ello, queda patente también la caída de un Partido Socialista (PSOE) sumido en diferentes crisis en un momento de máxima crispación política en España.

El PSOE, que ha caído de 28 a 18 diputados en Extremadura, atraviesa una época compleja a nivel nacional por supuestos casos de corrupción y de acoso a mujeres, y en clave regional, el candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, arrastraba estar pendiente de un juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una institución pública.

En ese contexto, María Guardiola adelantó las elecciones en Extremadura, unos comicios en los que también ha subido la formación de izquierdas Unidas por Extremadura (de tres a siete parlamentarios) y que han sido muy seguidos en todo el país al entenderse como un primer termómetro para medir el apoyo ciudadano al PSOE y su gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, los líderes nacionales de los partidos políticos han participado activamente en la campaña electoral de Extremadura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un total de 791 colegios electorales abrieron este domingo entre las 9:00 horas (8:00 GMT) y las 20:00 horas (19:00 GMT) en los 388 municipios que se reparten entre las dos provincias de Extremadura, Badajoz y Cáceres, para que 890.985 ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Según los últimos datos, correspondientes a las 18:00 horas (17:00 GMT), el índice de participación en esta jornada marcada por el frío invernal se situó en un 50,60 %, lo que supone 6,52 puntos por debajo de la afluencia registrada entonces en las últimas elecciones autonómicas, las de 2023.

Aquella vez, el Partido Socialista -que ha gobernado durante muchos años Extremadura- y el Partido Popular consiguieron el mismo número de diputados (28) en la región, pero la candidata de esta última formación, María Guardiola, pudo formar Gobierno gracias a una alianza con el partido ultraderechista Vox (5 escaños en 2023).

La coalición, sin embargo, se rompió un año después.

Y es que Vox decidió salir en 2024 de los gobiernos autonómicos de coalición que conformaba con el PP por desavenencias a nivel nacional a cuenta del reparto de menores migrantes no acompañados por los diferentes territorios españoles.

De ese modo, María Guardiola siguió gobernando, pero en minoría y, al no conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos regionales de 2026, decidió adelantar las elecciones, fijadas para 2027. Es la primera vez que se adelantan elecciones en Extremadura, una vasta región que limita al oeste con Portugal.

También se adelantarán, por los mismos motivos, las elecciones de otra región gobernada por el PP, Aragón, que instalará las urnas en sus colegios electorales el próximo 8 de febrero.

Castilla y Léon y Andalucía, otras dos regiones gobernadas también por el PP, se sumarán al calendario electoral español en 2026, aunque en ambos casos cumpliendo los plazos previstos.

Quien también planea cumplir los plazos, pese a la inestabilidad de su Ejecutivo y las crisis de su partido, es el presidente del país, Pedro Sánchez: hasta ahora, el socialista ha venido afirmando que agotará la legislatura y que, de este modo, no habrá, por su parte, elecciones generales en España hasta 2027.