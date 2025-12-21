El Parlamento y Gobierno iraníes chocan por el alza de los precios de bienes esenciales

“Si las reformas necesarias no son realizadas por el honorable gobierno, los diputados se verán obligados a iniciar el proceso de destitución”, advirtió Qalibaf en la sesión parlamentaria, según informó la agencia ISNA.

El jefe del legislativo expresó su preocupación por la subida de precios de productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de los ciudadanos iraníes.

Señaló que se han celebrado múltiples reuniones con varios ministros y funcionarios del gobierno para analizar los aumentos de precios y la constante y acelerada depreciación del rial, que en el último mes ha perdido un 16 % de su valor.

Qalibaf afirmó que se están implementando medidas para proteger a la población ante la crisis económica, incluyendo la aplicación de una ley de asistencia de alimentos y la gestión del mercado de divisas.

“Es evidente que, si estas acciones no producen resultados, para lograr soluciones rápidas y minimizar tensiones, la prioridad recae en la remodelación del gabinete por parte del gobierno”, enfatizó.

La reacción del ejecutivo no se hizo esperar. La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, indicó que la mejora de la economía no depende únicamente del cambio de ministros, sino también de la reforma de procedimientos y políticas tanto del poder ejecutivo como del legislativo.

La portavoz aseguró que se han tomado decisiones para fortalecer la supervisión de los precios y aplicar políticas de apoyo a la población. Mohajerani subrayó que el gobierno acoge las herramientas de supervisión del Parlamento siempre que se utilicen para aumentar la confianza pública y no generar inestabilidad económica o social.

Asimismo, reiteró que el gobierno seguirá con seriedad las reformas económicas y está dispuesto a informar de manera transparente sobre los resultados de sus acciones.

La economía iraní ha sido golpeada desde 2018 por las severas sanciones de Estados Unidos, a las que se sumaron en septiembre las medidas punitivas de la ONU, restauradas a causa del programa nuclear de Irán.

Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Irán, el índice de precios al consumidor de los hogares, entre octubre y noviembre, registró un aumento del 49,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los incrementos de precios más pronunciados se han dado en el sector alimenticio, con una inflación interanual del 66,2 %.