Hamás califica de "anexión progresiva" la autorización de más asentamientos en Cisjordania

"Representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", afirmó Harun Nassereddine, miembro del buró político de Hamás, en un comunicado.

Nassereddine dijo también que "las prácticas de la ocupación y sus colonos criminales" revelan la insistencia del gobierno israelí en expandir los asentamientos como una "herramienta fundamental para el desplazamiento".

Con esta decisión, el número total de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, que han sido reconocidos durante el mandato del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, asciende a 69.

Smotrich, quien reside en un asentamiento en Cisjordania, aseguró que la decisión "corrige una dolorosa injusticia después de 20 años" -en alusión a la llamada "ley de desconexión" de 2005- y añadió: "El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella".

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, y que fueron evacuadas en 2005.

El pasado mayo, el Ejército israelí -que controla Cisjordania- autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. Esta decisión se tomó en represalia después de que tres Estados -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.

Hamás indició hoy en su comunicado que los asentamientos y las incursiones en Jerusalén Este "son dos caras de una misma política basada en la agresión y la judaización", e instó a la comunidad internacional a asumir sus "responsabilidades legales y morales, a tomar medidas prácticas e inmediatas para detener los asentamientos y proteger los lugares sagrados".