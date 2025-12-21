Irak niega "infiltración" de EI en su territorio tras ataque de EEUU contra el grupo Siria

"No se ha registrado ningún intento de infiltración" desde Siria, afirmó el Ministerio de Interior iraquí en un comunicado difundido en las últimas horas, en el que aseguró también que Bagdad ha impuesto unos "procedimientos estrictos y rigurosos de la Guardia Fronteriza y otras unidades de seguridad para proteger nuestras fronteras".

Irak, que junto a Jordania ha anunciado que colaboró en los recientes ataques aéreos estadounidenses contra el EI en Siria, desmentía así informaciones y vídeos que circularon en las redes, así como en algunos medios árabes, sobre la infiltración de combatientes del EI en territorio iraquí.

El EI, al que EE.UU vincula con un atentado que la semana pasada mató a dos militares y un intérprete estadounidenses en Siria, había controlado amplias partes del territorio iraquí pero fue derrotado territorialmente en 2017 por las fuerzas de seguridad de Bagdad en cooperación con la Coalición Internacional liderada por Washington.

El Comando Central de EE.UU. anunció el pasado viernes haber iniciado un "ataque a gran escala" contra objetivos del EI en Siria en respuesta a la emboscada que el grupo perpetró el pasado día 13 en la provincia siria de Homs (noreste) y acabó con la vida de dos soldados y un intérprete.

En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, decenas de presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria fueron atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, según dijo un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times.

Los dos militares y el traductor muertos en el ataque del día 13 en Siria por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira fueron los primeros estadounidenses que mueren en el país árabe desde la caída del régimen de Bashar al Assad hace poco más de un año.