Jefe de la Judicatura de Ecuador deberá comparecer al Parlamento en plazo de hasta 8 días

La decisión, que deberá concretarse en un plazo de hasta ocho días, de manera presencial, se concretó con 142 votos. La Asamblea decidirá la fecha y hora de comparecencia.

"De ser necesario, se habilitará el tiempo correspondiente mediante la suspensión del receso parlamentario, a fin de garantizar la continuidad de la función fiscalizadora", indicó el Parlamento.

La decisión se adoptó sobre la base de la moción presentada por el legislador Andrés Castillo, quien recordó que solicitó información a Godoy respecto de la situación jurídica laboral del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presuntas amenazas.

Las amenazas estarían supuestamente relacionadas con un caso de narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

El serbio fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre y el juez Serrano formó parte del tribunal.