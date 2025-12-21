La Cedeao y Rusia refuerzan cooperación en África Occidental ante elecciones y terrorismo

“Rusia expresa principalmente su voluntad de apoyar a la Cedeao en la implementación de su agenda de integración regional, en particular en áreas de paz y seguridad, proyectos de infraestructura e iniciativas empresariales”, indicó un comunicado de la Comunidad divulgado a última hora de este sábado.

En el marco del encuentro, el presidente de la Comisión de la Cedeao, Omar Alieu Touray, sostuvo una reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en la que ambos líderes valoraron positivamente la relación entre ambas partes.

También exploraron vías para profundizar la asociación existente, especialmente frente a los recientes acontecimientos en África Occidental, incluyendo elecciones generales y amenazas terroristas.

El fortalecimiento de esta alianza se enmarca en un contexto de creciente interés internacional por el desarrollo económico y la estabilidad política en África Occidental, donde el bloque africano desempeña un papel clave en la coordinación regional y la mediación de crisis.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia subrayó “la importancia de continuar un diálogo pragmático y mutuamente beneficioso entre la Cedeao y la Confederación de Estados del Sahel, con miras a identificar soluciones conjuntas a los desafíos y amenazas comunes, incluida la lucha contra el terrorismo regional”.

La Confederación fue creada en septiembre de 2023 por Burkina Faso, Mali y Níger, tres países gobernados por juntas militares golpistas que, mediante esa alianza, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

Los tres países iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetropoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, y se retiraron de varios organismos regionales e internacionales, como la propia Cedeao, de la que salieron formalmente en enero de 2025.