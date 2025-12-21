Macron anuncia la construcción de un nuevo portaaviones para las Fuerzas Armadas

La nave deberá reemplazar en sus funciones al portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001 y diseñado para funcionar durante cuatro décadas.

"Será la ilustración de la potencia de nuestra nación", manifestó Macron en un discurso pronunciado este domingo ante militares franceses desplazados en los Emiratos Árabes Unidos, país en el que los visitó con motivo de las fiestas de fin de año.

"La potencia de la industria tecnológica -precisó el mandatario francés-, la potencia al servicio de la libertad en los mares y en las turbulencias del tiempo".

La decisión de acometer este proyecto, que se venía barajando desde al menos 2023, se tomó esta semana, dijo, y él mismo visitará en febrero las obras de construcción del nuevo portaaviones.

La iniciativa tendrá un impacto positivo para la economía, explicó el presidente francés, porque en él participarán unos 800 prestadores de servicios y el 80 % de ellos serán pequeñas y medianas empresas.

El proyecto anunciado desde la base emiratí Zayed Military City, a las afueras de Abu Dabi, se inscribe dentro del aumento de las inversiones en defensa contempladas por la ley de programación militar francesa, que prevé incrementos significativos del gasto pese a las dificultades presupuestarias que atraviesa el país, con el déficit disparado (proyectado en el 5,4 % del PIB para este año).

Para 2026, pese a la profunda división parlamentaria, los diputados franceses aprobaron el pasado 10 de diciembre una resolución para elevar el gasto en defensa en los próximos presupuestos (sin precisar cantidades), con un amplio respaldo de partidos de toda índole (411 votos a favor y 88 en contra).

Pero la falta de acuerdo político ha hecho ya imposible la aprobación de unos presupuestos antes de este fin de año y el gobierno que lidera el primer ministro, Sébastien Lecornu, deberá trabajar la próxima semana en una ley especial para cubrir el vacío que dejará la ausencia de unas nuevas cuentas.