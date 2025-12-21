México apuesta por un cine “muy mexicano” y apunta a la reflexión de la muerte en 2026

Esta iniciativa se abraza de la campaña 'México muy mexicano', que ha sido impulsada desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y que comenzó con un primer corto presentando durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2025 en Madrid, España.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, explicó a EFE que el proyecto nació tras detectar la necesidad de generar mayor penetración en los símbolos mexicanos, en un contexto de tensiones y preocupaciones que —dijo— incluyen las tensiones comerciales con Estados Unidos, la inseguridad y la extorsión.

Frente a ese escenario, sostuvo que la organización decidió enfocarse en entender “qué significa ser mexicano” y así “construir una imagen desde el sector del barrio, desde lo que viven las poblaciones”, todo enmarcado en la estrategia del Plan México de impulsar el contenido nacional.

De la Torre detalló que ese esfuerzo derivó en una línea de comunicación institucional que culminó en la producción de cortometrajes.

El dirigente señaló que la serie se concibió como un conjunto de piezas, bajo el lema ‘Hecho con el alma’ y de la campaña de ‘México muy mexicano’.

También contó que el primer trabajo fue ‘La vendedora de flores’, inspirado en el cuadro del emblemático artista Diego Rivera (1886-1957) y que además es reconocido por los mexicanos porque está “en todas las casas de las abuelitas”.

A partir de ahí, dijo, buscaron “contar una historia distinta” y “apostar por hacer un esfuerzo de mostrar a una mujer empoderada” que “reflejara la raza de bronce”, así como “poner en valor el esfuerzo de los pequeños comerciantes, mostrando la realidad y determinación que caracterizan a los emprendedores del país”.

Ese cortometraje, añadió, se realizó con el sello productor Studio, “unos amigos voluntarios de Tecate”, y se registró en al menos 17 festivales.

Desde su estreno, ‘La Vendedora de Flores’ ha sido reconocida en festivales internacionales como el Berlin Kiez, el Paris Play Film, los Oniros Film Awards y el de Toronto Arts & Entertainment, además de selecciones oficiales en certámenes de Portugal o Nueva Zelanda.

Para este año, el directivo afirmó que la muerte será el tema para producir una segunda pieza: ‘El buen morir’, la cual mencionó que sigue en edición.

De la Torre destacó que este corto está inspirado en las catrinas mexicanas y en la muerte, y precisó que esta obra busca hablar de la trascendencia que tiene cada individuo en su vida y de todas “las personas que tocamos antes de morir”.

Así como ‘La Vendedora de Flores’ vio su estreno internacional en Fitur, ‘El buen morir’ no será la excepción y será presentado en la misma feria en su edición de 2026, que iniciará el próximo 21 de enero y en la que México es el país invitado especial.

“Es una forma de mostrar a México, porque los dos cortometrajes te hablan de la comida, te hablan de las flores, de los paisajes, de nuestros valores, de nuestra cultura”, concluyó.