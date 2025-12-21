Mueren dos adolescentes gazatíes al derrumbarse una casa bombardeada por Israel

El cuerpo de rescatistas de la franja reportó haber recuperado los cuerpos dentro de una casa familiar de tres plantas que se desplomó durante la noche.

Las dos víctimas fueron identificadas como Sundus Muhammad, que acababa de cumplir 18 años, y Jana Akram, de 16 años, detalló a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El número de muertos en el enclave palestino a consecuencia del desplome de edificios previamente bombardeados, y ahora también sacudidos por el temporal que ha azotado la Franja en la última semana, asciende a 18 personas, con 46 inmuebles colapsados.

Las inclemencias meteorológicas también han dejado centenares de tiendas de campaña anegadas y destruidas; en ellas subsistían miles de gazatíes desplazados internamente por el conflicto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Gaza hizo hoy un llamamiento urgente a la comunidad internacional para "permitir la entrada de materiales de reconstrucción y viviendas temporales para albergar de forma segura a las familias desplazadas".

"Instamos también a la ciudadanía a extremar las precauciones, garantizar la seguridad de los edificios donde residen y acatar las instrucciones de las autoridades competentes para salvaguardar sus vidas", señaló un comunicado.

El viernes, representantes de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron en la segunda fase del plan para Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó ayer sábado el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, tras reunirse en Miami.

En dicho encuentro, examinaron la primera fase del alto el fuego, que según el estadounidense "ha producido avances" como la ampliación de la entrada de ayuda humanitaria o la devolución de todos los cadáveres de rehenes israelíes menos uno.

Más de 400 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego hace algo más de dos meses, según datos del ministerio de Sanidad del enclave.