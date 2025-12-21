Peña asegura que los países que cambiaron Taiwán por China "están peor que Paraguay"

Así se pronunció el mandatario durante un capítulo de su propio podcast en el que un periodista que participó de un panel analizó que la sola apertura del mercado con China, además de las nuevas inversiones, implica una ventaja en términos económicos para Paraguay.

"Los datos te refutan. Vos mirás todos los países de América Latina que cambiaron de Taiwán a China y que cayeron en los brazos de la promesa del sueño chino, toditos están peor que Paraguay", respondió el mandatario sin ahondar en detalles o cifras.

El líder paraguayo defendió que "el modelo" que buscan como país es uno que "no depende de un país grande", tras afirmar que Paraguay ya tiene al lado su propia "China", en referencia a Brasil.

"Para mí tiene mucho más sentido cruzar el río Paraná (frontera natural con Brasil) y tratar de conquistar una región de 220 millones de habitantes, la octava potencia más grande del mundo. O sea, yo tengo mi China acá al lado", expresó Peña en su podcast denominado 'Paraguay Adelante' que compartió con cinco periodistas paraguayos.

Peña aseguró que ha conversado "en múltiples oportunidades" sobre la situación de Paraguay y China con su homólogo brasilieño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Vos querés que yo cruce el océano, (que) vaya a una civilización, porque China no es un país, es una civilización de 5.000 años (...) y querés que trate de construir un vínculo con quien no tengo un tronco común, con quien no comparto una visión común del mundo", le dijo Peña a Lula, según relató.

Paraguay es el único país de Suramérica que mantiene relaciones formales con Taiwán y uno de los doce en todo el mundo que reconoce a la isla como Estado soberano, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno paraguayo ha reiterado en múltiples ocasiones que sus vínculos con Taipéi, que datan de 1957, se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín, que considera a la isla una provincia rebelde.

Este domingo Peña volvió a ratificar en su podcast que su política exterior está alineada con Estados Unidos, Israel y Taiwán.

"Yo tengo una visión geopolítica, un triángulo geopolítico, que va de Washington a Jerusalén, subrayado Jerusalén, y va a Taipei. De esa visión yo estoy convencido de lo más profundo de mi ser y ojalá nunca cambie en el Paraguay", enfatizó.

Pese a que Paraguay y China no tienen relaciones diplomáticas, el gigante asiático es el principal origen de sus importaciones, con una participación del 34,4 % del total, que equivalen a 5.574,5 millones de dólares hasta noviembre pasado, según el Banco Central.