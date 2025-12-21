Petro insiste en la inocencia de su exministro de Hacienda, detenido por corrupción

"La magistrada (Aura Alexandra) Rosero no quiso ni escuchar la defensa (...) yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza", escribió el mandatario en X, donde también cuestionó la decisión judicial que ordenó su detención preventiva y llamó a estudiantes de Economía a pronunciarse sobre lo que consideró una persecución contra posturas intelectuales distintas.

Desde el jueves, día en que se conoció la orden contra Bonilla, Petro ha insistido en la inocencia de su exministro y calificado la decisión judicial como un ataque político.

Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco permanecen desde este fin de semana en prisión preventiva, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definiera sus lugares de reclusión por orden del Tribunal Superior de Bogotá.

Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, mientras que Velasco fue recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Cali.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos exfuncionarios fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía los acusa de haber liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.

La magistrada que adoptó la medida sostuvo que, pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.

El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo.