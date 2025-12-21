Salvini celebra multas a varios sindicatos por la huelga "ilegal" en apoyo a la Flotilla

Salvini, también vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga, defendió en su cuenta de X que la huelga era "ilegítima" y celebró las sanciones económicas de hasta 20.000 euros, aunque aseguró que "no son suficientes".

"Estamos trabajando para aumentar las sanciones para quienes hagan huelga en contra de la ley y mantengan como rehenes a los trabajadores, estudiantes y a todo un país por sus caprichos", escribió.

La Comisión de Garantía, autoridad administrativa independiente que supervisa la forma y el momento de las convocatorias de huelga en Italia, valoró negativamente el paro señalando que no había cumplido con el preaviso obligatorio de al menos diez días, como exige la legislación italiana.

Además, determinó que la convocatoria de esta huelga no se ajustaba a las excepciones previstas por la ley, como la defensa del orden constitucional o situaciones de emergencia que afecten la seguridad de los trabajadores, informó en un comunicado.

Como consecuencia, la Comisión impuso una multa de 20.000 euros a los sindicatos Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el mayor sindicato del país, y la Unión Sindical de Base (USB), mientras que los sindicatos Cobas y Sgb fueron sancionados con 10.000 euros cada uno, informó en un comunicado.

La huelga afectó al transporte aéreo, ferroviario y local en grandes ciudades como Roma, Milán (norte) y Nápoles (sur), y se produjeron manifestaciones en más de cien localidades.

Según los organizadores, más de dos millones de personas participaron en las protestas, aunque el Ministerio italiano del Interior estimó que fueron 396.400 en 29 ciudades.

Salvini había amenazado con impedir la huelga, pero finalmente no lo hizo, ya que la Comisión de Garantías la declaró ilegal.

La resolución de la Comisión llega en un contexto de creciente polémica sobre el uso de los viernes para las huelgas, con el Gobierno de Giorgia Meloni acusando a los organizadores de aprovechar esos días para obtener un fin de semana largo.

La última controversia tuvo lugar el 12 de diciembre, cuando se convocó una nueva huelga general contra la Ley de Presupuestos del Ejecutivo, que los sindicatos consideran que empobrece a los ciudadanos, y Meloni ironizó sobre la fecha publicando en X: "¿En qué día de la semana cae el 12 de diciembre?".

En lo que va de año, según datos del ente público Comisión de Garantía, se han declarado más de 1.470 huelgas en diversos sectores en Italia, como el transporte, la sanidad o la educación. En 2024 fueron 1.633.