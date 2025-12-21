Taipéi redobla la seguridad en su maratón y de cara a Navidad tras ataque con 3 muertos

Según la agencia oficial de noticias CNA, casi 700 efectivos armados fueron desplegados a lo largo de la ruta de la carrera, el doble que en ediciones anteriores, y también se incrementaron tanto las patrullas como la vigilancia en intersecciones concurridas.

La maratón, antes de la cual se guardó un minuto de silencio por las víctimas del ataque y que comenzó esta vez con un bocinazo en lugar de un pistoletazo, atrajo a unos 28.000 corredores.

En los próximos días, ante las numerosos festejos planeados para celebrar la Navidad y el fin de año, el alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, avanzó también una mayor presencia policial, especialmente en zonas concurridas durante fines de semana y horas nocturnas. En los eventos a gran escala, se impondrán controles de seguridad y medidas de detección contra explosivos.

También se han extremado las medidas de seguridad en otras ciudades del territorio, como por ejemplo Kaohsiung, donde la Policía busca a un usuario anónimo que amenazó en redes con llevar a cabo un ataque similar al de Taipéi.

En la tarde del viernes, un hombre de 27 años llevó a cabo dos ataques consecutivos con bombas de humo y un cuchillo de gran tamaño, primero en la estación principal de tren de Taipéi y, minutos más tarde, en unos grandes almacenes situados unos 600 metros al norte.

Los ataques dejaron tres víctimas mortales y once heridos, de los cuales uno seguía grave este sábado.

El agresor, sobre el que pesaba una orden de detención por saltarse el servicio militar obligatorio, también falleció tras lanzarse desde el sexto piso de los mencionados grandes almacenes.

Tras los incidentes, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, prometió una "investigación en profundidad"; las primeras pesquisas de la Policía apuntan a que el atacante actuó de forma "premeditada" pero como un "lobo solitario", y que también portaba cócteles Molotov que finalmente no utilizó.