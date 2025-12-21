Mundo
21 de diciembre de 2025 - 13:40

Umérov anuncia nueva reunión con mediadores estadounidenses este domingo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Berlín, 21 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, anunció una nueva reunión este domingo de la delegación ucraniana con los mediados estadounidenses dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra de agresión rusa.

Por EFE

"Tercer día de trabajo en Estados Unidos. Hoy, junto con el teniente general Andrí Gnátov, tendremos otra reunión con la parte estadounidense. Trabajamos de manera constructiva y de forma sustantiva. Esperamos seguir avanzando y obtener resultados prácticos", escribió Umérov en su cuenta de Telegram

Umérov y Gnátov, jefe del Estado Mayor ucraniano, iniciaron el viernes pasado en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con sus socios estadounidenses y europeos.

En tanto, el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, mantuvo el sábado consultas en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que se iban a prolongar también este domingo.