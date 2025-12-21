Umérov anuncia nueva reunión con mediadores estadounidenses este domingo

"Tercer día de trabajo en Estados Unidos. Hoy, junto con el teniente general Andrí Gnátov, tendremos otra reunión con la parte estadounidense. Trabajamos de manera constructiva y de forma sustantiva. Esperamos seguir avanzando y obtener resultados prácticos", escribió Umérov en su cuenta de Telegram

Umérov y Gnátov, jefe del Estado Mayor ucraniano, iniciaron el viernes pasado en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con sus socios estadounidenses y europeos.

En tanto, el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, mantuvo el sábado consultas en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que se iban a prolongar también este domingo.