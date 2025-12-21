Yihad Islámica reivindica como su miliciano a palestino abatido el sábado en Cisjordania

"Con el mayor orgullo y honor, las Brigadas Al Quds, el brazo militar del Movimiento de la Yihad Islámica en Palestina, anuncian a nuestro firme pueblo palestino y a las naciones árabes e islámicas: el mártir, el muyahidín Ahmed Saed Ziyud", recoge el texto del grupo islamista.

La Yihad Islámica Palestina asegura que Ziyud murió tras recibir disparos de las tropas israelíes durante una redada en la ciudad de Silat al Hariziya, cerca de Yenín, en el norte de refugiados y bastión de las milicias locales.

"Las Brigadas Al Quds afirman que se mantendrán firmes en el camino de la yihad y la resistencia hasta la liberación y el retorno", concluye el comunicado.

Ziyud tenía 22 años, según informó el Ministerio de Sanidad palestino al anunciar su muerte el sábado.

Un comunicado de las fuerzas armadas israelíes el sábado advertía que "un terrorista lanzó un explosivo a los soldados" en Silat al Hariziya, que respondieron con fuego contra él.

Sanidad también registró ayer la muerte a manos de las tropas de un adolescente palestino de 16 años, al que identificó como Rayan Muhamad Abdul Qader, en Qabatiya (al sur de Yenín).

El Ejército de Israel dijo haber matado a una persona "que lanzó un ladrillo a los soldados" en un comunicado, calificando al objetivo de su ataque como un "terrorista".

Al menos 238 palestinos han muerto en ataques israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este en 2025, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con datos hasta el 16 de diciembre (por lo que no incluye las muertes de Ziyud y Qader).

Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra de muertos supera los 1.050, según OCHA.

El Ejército de Israel incrementó e intensificó sus ya habituales redadas en Cisjordania ocupada en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023. Desde el 21 de enero de este año, las fuerzas armadas mantienen una macrooperación en el norte de Cisjordania, con Yenín como epicentro, para acabar con las milicias locales.