Acusan de crímenes contra la humanidad a supuesto exmiembro de servicios secretos sirios

En concreto, la GBA imputa al individuo, identificado como Fahad A., haber cometido homicidios, torturas y asesinatos, así como de haber estado implicado en la detención ilegal de personas encerradas en la prisión de la división 251, también conocida como Al Khatib, de los servicios de inteligencia generales en Damasco.

Los hechos se produjeron presuntamente entre abril de 2011 y abril de 2012, cuando, según destacó la Fiscalía en su comunicado, el régimen de Al Asad, que colapsó hace ahora un año, se dedicaba a reprimir "con violencia brutal" las actividades de la posición e intimidaba a la población.

Los servicios secretos asumieron en esta represión un papel fundamental, al "detener, encerrar, torturar y también matar" a opositores reales o supuestos sin base legal, señaló la GBA.

En este contexto, Fahad A. está acusado de haber participado en más de cien interrogatorios en los que los prisioneros fueron por ejemplo torturados con descargas eléctricas o golpeados con cables.

Presuntamente, siguiendo órdenes de sus superiores, también se dedicó a atormentar por las noches a los detenidos echándoles agua fría por encima, colgándoles del techo u obligándoles a permanecer en posiciones incómodas.

En estas condiciones, al menos 70 de los prisioneros en cuyos interrogatorios participó el acusado acabaron muriendo al sucumbir a los malos tratos, destacó la GBA.

Fahad A., que fue detenido en mayo y se encuentra desde entonces en prisión preventiva, será juzgado por el Tribunal Superior de Coblenza si ésta admite la acusación.