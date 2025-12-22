Aerolíneas critican a Perú por la nueva tasa a pasajeros en el aeropuerto de Lima

La tasa, que comenzó a aplicarse a los pasajeros en tránsito internacional el 7 de diciembre, incrementa los costos de viaje entre un 3 % y 7 %, provocando una reducción de la demanda de tránsito de hasta un 11 %, lo que pone en riesgo más de un millar de vuelos anuales, advirtió la asociación en un comunicado.

Esta decisión, agregó, tiene profundas implicaciones para "el futuro de la aviación en el Perú, su competitividad como hub regional y el sustento de miles de peruanos", señaló IATA, advirtiendo de que el país se arriesga a perder su posición regional en materia de transporte aéreo, dado que su aeropuerto de Lima concentra un 99 % de su tráfico internacional del país.

La nueva terminal del aeropuerto limeño se concibió para posicionar a Lima como hub líder en América Latina, en competencia directa con aeropuertos como los de Bogotá y Ciudad de Panamá, pero la nueva tasa "mueve al Perú en la dirección contraria", advierte la asociación de compañías aéreas.

IATA recordó que el sector aéreo en Perú genera 36.100 empleos directos en aviación y un 0,4 % del PIB nacional.

