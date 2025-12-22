Afines a Petro irán a consulta para elegir candidato presidencial de izquierda para 2026

Los tres políticos y los partidos a los que pertenecen suscribieron un pronunciamiento en el que ratifican la "decisión de participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mediante la cual se elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio".

Ese día se celebrarán también elecciones legislativas, que serán seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales y, si es necesaria una segunda, tendrá lugar el 21 de junio de ese mismo año.

Según los aspirantes, el pronunciamiento de hoy "permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata".

Esta iniciativa busca acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales del Gobierno de presidente Gustavo Petro.

También pretenden la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional, del medioambiente y de los derechos de los animales.

La alianza cuenta con el respaldo de la coalición Pacto Histórico —integrada por los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático—, La Fuerza de la Paz (del exministro y exembajador Roy Barreras), Colombia Humana (partido de Petro), el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y el movimiento indígena MAIS.

Por el lado de la centro-derecha, seis precandidatos se agruparon en la Gran Consulta por Colombia, para definir un candidato el 8 de marzo.

Son ellos Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila, quienes invitaron a Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, y al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para que también sometan su nombre a esa consulta.

Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro.