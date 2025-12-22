Al menos tres muertos en nuevo bombardeo israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

"El ataque llevado a cabo por un dron enemigo contra un vehículo en la carretera Aaqtanit-Quneitra resultó en la muerte de tres personas que se encontraban en su interior", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin identificar quiénes son los muertos.

Las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI), en un mensaje anterior, confirmaron que "atacaron a varios terroristas de Hizbulá en la zona de Sidón", sin dar más detalles.

El Ejército israelí no cesa sus ataques en el Líbano, sobre todo en el sur, contra supuestos objetivos del grupo chií libanés, y ayer mató a una persona tras dos ataques contra vehículos en la aldea de Yater.

Pese al alto el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el país árabe desde que comenzó la tregua, anunciaron la semana pasada las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego.