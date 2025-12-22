Aliyev no participará en la cumbre informal de la CEI en San Petersburgo

La Administración presidencial azerí explicó esta decisión con la apretada agenda del mandatario.

No obstante, señalaron que "Azerbaiyán, como estado miembro, participa regularmente en las cumbres oficiales de la CEI y valora altamente la cooperación en el marco de la comunidad, incluyendo el desarrollo de las relaciones bilaterales con los países miembros".

La Presidencia azerbaiyana recordó que Aliyev participó en octubre de este año en el Consejo de jefes de Estado de la CEI celebrado en Dusambé, la capital de Tayikistán.

"Los encuentros, tanto bilaterales como multilaterales celebrados en el marco de la reunión, fueron fructíferos", señaló Bakú.

Aliyev no viaja a Rusia desde el escándalo provocado por el derribo del avión de la compañía azerbaiyana Azal que volaba de Bakú a la ciudad rusa de Grozni en diciembre de 2024 y que costó la vida a 39 pasajeros.

Tras la catástrofe aérea, el presidente azerí presentó tres exigencias a Rusia: pedir disculpas a Azerbaiyán, admitir su culpa y, por último, que los culpables deben ser castigados ​​y los daños ​​al Estado azerbaiyano y las víctimas, compensados.

Las relaciones entre Bakú y Moscú se agravaron aún más tras la detención de periodistas y estudiantes rusos en Azerbaiyán y de representantes de la diáspora azerbaiyana en Rusia, pero durante el Consejo de la CEI en Dusambé Alíev se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y declararon zanjado el incidente.

Durante el encuentro, el presidente ruso prometió pagar compensaciones por el siniestro del avión.