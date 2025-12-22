Arabia Saudí bate su récord de ejecuciones en un año con 347 ajusticiados, según una ONG

La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio, señaló en un comunicado que los delitos relacionados con drogas representaron el 69 % de todas las ejecuciones, con 238, en comparación con las 222 de 2024.

De hecho, de acuerdo con la ONG que contabiliza la aplicación de las penas capitales en el reino, este año se registró "un aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el cannabis", dado que se ejecutó a 97 personas únicamente por esta sustancia, en comparación con las 15 de 2024.

Arabia Saudí lleva luchando en los últimos años contra el narcotráfico, que se ha convertido en uno de los grandes problemas del país, al ser un objetivo de los narcotraficantes por la elevada demanda social, así como un mercado rico para los productores y la situación geográfica del país.

El país del golfo Pérsico cuenta con una ley que castiga al contrabandista con el "castigo más severo", que es "la muerte", y considera "contrabandista" a la persona que importa estupefacientes del extranjero y también a la que los recibe y los distribuye a los traficantes.

En esta ley, hay diferencias entre las personas que trafican con estupefacientes por primera vez y las que ya han sido condenadas anteriormente: "Para el que trafica por primera vez, la pena es de prisión, azotes o multa económica, o todas. Para los reincidentes, el castigo aumenta y la persona implicada puede ser condenada a muerte".

En noviembre de 2022, Arabia Saudí llevó a cabo las primeras ejecuciones por delitos relacionados con drogas en casi tres años, revirtiendo así una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

Por otro lado, la organización destacó "la creciente persecución de extranjeros", que representaron el 57 % de los ajusticiados, en total 202 personas. Y el 94 % de ellos fueron condenados precisamente por delitos relacionados con las drogas.

Este año ha habido, asimismo, ejecuciones de dos personas que fueron detenidas cuando cometieron crímenes mientras eran menores de edad.

ESOHR apuntó que el príncipe heredero saudí y líder de facto, Mohamed bin Salmán, señaló en 2018 que su intención era reducir significativamente el número de ejecuciones.

Igualmente, la ONG afirmó que estas cifras podrían no representar el número real de ejecuciones, dada "la falta de transparencia y la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de duras prácticas que van desde la tortura hasta la negación a las familias del derecho a la despedida y el entierro".

Las autoridades saudíes suelen informar de la gran mayoría de las ejecuciones a través de comunicados difundidos por el Ministerio del Interior, aunque algunas no se publican.

La ONG considera que el hecho de que Arabia Saudí haya roto su récord de ejecuciones "no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción fundamental con las declaraciones y compromisos adquiridos en los últimos años".