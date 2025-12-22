ArcelorMittal anuncia tres proyectos en India para duplicar su producción de renovables

Una vez se completen los proyectos, en los que la compañía prevé invertir 900 millones de dólares (unos 766,8 millones de euros), estos elevarán la capacidad global de renovables de la empresa hasta los 3,3 GW, informó el grupo en un comunicado.

En concreto, ArcelorMittal prevé generar 36 MW en energía solar con un proyecto en Amaravati, previsto para la primera mitad de 2027, así como 400 MW en energía solar en un proyecto en Bikaner que también incluirá almacenamiento en baterías a altura de 500 MW/h y que estaría completado en el primer semestre de 2028.

El tercero, en Bachau, permitirá generar 250 MW en energía eólica, 300 MW en solar y almacenamiento de 300 MW/h, y está previsto que finalice también en la primera mitad de 2028, según detalló la empresa.

La energía que generen se suministrá a AMNS India, la empresa conjunta que AcerlorMittal tiene con NIppon Steel para la producción de acero en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Con estos nuevos proyectos duplicaremos nuestra capacidad de energías renovables en India, proporcionando un suministro seguro de energía limpia a nuestras operaciones de producción de acero en India y reforzando nuestra huella global en la energía limpia", dijo en un comunicado el consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres nuevos proyectos se suman al que ya tenía la empresa en la India, con una capacidad de generación de renovables inicial de 1 GW, así como al que está desarrollando por su parte AMNS India.

Una vez estén todos completados, permitirán proporcionar el 35 % de la energía que requiere la planta de Hazira para la producción de acero y evitar la emisión de 4 millones de toneladas de CO2 cada año, indicó la empresa.

ArcelorMittal está asimismo desarrollando proyectos de renovables en Brasil y Argentina que, sumados a los instalados en India, le permitirán generar un total de 3,3 GW de electricidad de fuentes limpias una vez estén todos operativos.