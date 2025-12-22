Asesinan a tiros a funcionario del sector salud en el estado mexicano de Guerrero

En un comunicado, el IMSS informó el deceso del funcionario sin especificar el motivo de la muerte; sin embargo, medios mexicanos argumentaron que Cabrera Díaz, de 55 años, fue atacado a tiros en el interior de un negocio de la colonia Rufo Figueroa, en la zona norte de la capital del estado.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades, compañeras y compañeros de trabajo. Reconocemos su compromiso, vocación de servicio y entrega en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió”, señaló el mensaje de la dependencia sobre la muerte del coordinador regional de la localidad de Tlacotepec.

Los medios también precisaron que previo al impacto, la víctima fue perseguida por sujetos armados y al intentar resguardarse en un establecimiento de comida -sobre la calle Prolongación Abasolo- es que fue abatido por los agresores dentro del sitio.

Tras el impacto, detallaron, arribaron elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía y agentes se seguridad estatales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al momento se desconoce la identidad de los agresores, así como el recuento de los hechos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asesinato a funcionarios públicos en México es un delito que persiste en el país, tan solo en el 1 de noviembre de 2025 ocurrió el reconocido asesinato en Michoacán (oeste) del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.