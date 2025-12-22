Bangladés suspende servicios consulares en Nueva Delhi en medio de la crisis bilateral

"Debido a circunstancias inevitables, todos los servicios consulares y de visados de la Alta Comisión de Bangladés en Nueva Delhi quedan temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso", recogió un aviso en el edificio diplomático de la capital.

La suspensión se produce después de que en los últimos días se reforzara la seguridad en torno a la misión diplomática bangladesí en Nueva Delhi, después de que se convocaran concentraciones de protesta por el asesinato de un ciudadano hindú en Bangladés en medio de los disturbios que han sacudido al país los últimos días.

El último desacuerdo surgió cuando la India negó que esas protestas pusieran en riesgo la sede diplomática y calificó de engañosas las informaciones difundidas en medios bangladesíes, algo que Daca rechazó y cuestionó cómo los manifestantes pudieron acceder a una zona de alta seguridad.

El Gobierno indio ya había expresado el pasado viernes su preocupación por la seguridad de las minorías en Bangladés, tras conocerse la noticia, y aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación en Daca, a la que acusa de no garantizar la seguridad en una nueva espiral de violencia.

La tensión bilateral se ha visto agravada en la última semana tras la muerte del líder estudiantil y aspirante a diputado Sharif Osman Hadi, un suceso que desencadenó varias protestas en Bangladés, ataques contra medios de comunicación acusados de mantener una línea favorable a la India y un repunte de la retórica antiindia en las calles.

La India cerró la semana pasada dos centros de solicitud de visados en Bangladés tras varias protestas frente a sus edificios diplomáticos, en un momento de creciente tensión política en el país vecino ante la proximidad de las elecciones y la solicitud de extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte y exiliada en la India.