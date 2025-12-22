Berlín condena autorización de más asentamientos en Cisjordania y pide a Israel detenerla

"La construcción de asentamientos viola el derecho internacional. La rechazamos plenamente", declaró en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, quien señaló que pone en peligro el objetivo, también del Gobierno alemán, de una solución negociada de dos Estados.

Asimismo, "perpetúa, además, la ocupación israelí de Cisjordania en lugar de ponerle fin, tal y como ha exigido el IGH", agregó, en referencia al Tribunal Penal Internacional..

En ese sentido, la portavoz afirmó que la postura del Ejecutivo alemán es muy clara al respecto y la misma que mostrado en el pasado en casos similares, y añadió que Berlín "insta una y otra vez al Gobierno israelí a cesar por completo la construcción de asentamientos".

"Para nosotros es importante que exista la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados. Esto redunda en beneficio de la seguridad de toda la región, tanto de Israel como de la posibilidad de un futuro Estado palestino", reiteró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Subrayó, además, que el Gobierno alemán ha abogado ya en el pasado por que "se sancione a los colonos radicales violentos o propensos a la violencia" y señaló que existen listas al respecto a nivel de la Unión Europea.