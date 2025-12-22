Berlín reitera que es Groenlandia, parte autónoma de Dinamarca, la que decide su futuro

"El futuro de Groenlandia está en manos de los groenlandeses y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, del que Groenlandia es una parte autónoma, al igual que las Islas Feroe, es indiscutible y sigue siendo válida", dijo en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer.

Agregó que el Gobierno alemán ha toma nota de este nuevo anuncio y aseguró que la postura del Ejecutivo no ha cambiado en absoluto al respecto.

El nuevo enviado especial estadounidense para Groenlandia, Jeff Landry, aclaró en un mensaje en X que compatibilizará ese "cargo voluntario" con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será "convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.".

Trump anunció la designación de Landry en su red social Truth y afirmó: "Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!".

