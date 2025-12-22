Bruselas dice que los ataques en Ucrania prueban que Rusia "no es seria" en buscar la paz

"La UE celebra los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y urge a Rusia a acordar un alto al fuego incondicional e inmediato con el que Ucrania sigue comprometida y a entablar negociaciones significativas para una paz justa y duradera", dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La UE y sus Estados miembros "seguirán participando activamente" en los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania, añadió el portavoz, pese a que ningún representante del Ejecutivo comunitario tomó parte en las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania que tuvieron lugar durante el fin de semana en Miami.

En este sentido, subrayó que la Comisión Europea se coordina con los Estados miembros de la UE para sus contactos bilaterales en el marco de las negociaciones.

El Anouni insistió en que el plan de la UE pasa por seguir apoyando a Ucrania y al mismo tiempo "presionar a Rusia para traerla a la mesa de negociación".

En este contexto, los Estados miembros trabajan con el Ejecutivo comunitario en la elaboración de su vigésimo paquete de sanciones a Rusia que "intentará cerrar cualquier laguna o deficiencia identificada en previos paquetes", según explicó el portavoz responsable del dosier, Olof Gill, quien rehusó pronunciarse sobre cuándo podría ser adoptado.

La Comisión Europea también rechazó hacer comentarios sobre la sugerencia del presidente francés, Emmanuel Macron, de que la UE se implique directamente en el diálogo con el líder ruso, Vladímir Putin, ni sobre quién podría ser el interlocutor por parte del bloque llegado el caso.

Gill rehusó especular sobre "hipotéticas" ramas de la negociación y se limitó a señalar que "el camino hacia la paz no es recto o lineal y cualquier esfuerzo que contribuya a asegurar una paz justa y duradera para Ucrania es bienvenido".

El Kremlin ya ha mostrado su disposición a un diálogo entre Putin y Macron.