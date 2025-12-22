Bruselas recuerda que la "integridad territorial" de Dinamarca es "esencial para la UE"

"No me corresponde a mi comentar las decisiones de EE.UU., pero lo que puedo decir es que (...) preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras, es esencial para la UE", dijo Anouar El Anouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión en la rueda de prensa diaria.

Trump nombró hoy como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio "en parte de EE.UU.".

"Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!", dijo Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El pasado marzo el presidente estadounidense invitó al pueblo de Groenlandia a unirse a Estados Unidos, recalcando que Washington ansía incorporar la isla a su territorio por motivos de seguridad nacional y que conseguirá esa incorporación "de una forma u otra".

