Canadá permite la entrada de productos españoles del porcino desde zonas libres de peste

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España informó este lunes a través de la red social X de que "Canadá ha confirmado que apuesta por la regionalización UE para las exportaciones de nuestro sector porcino. Trabajamos con transparencia y damos confianza".

Brasil, Colombia, Taiwán y Namibia anunciaron también nuevos requisitos para permitir la entrada de algunos derivados del cerdo.

Tras la declaración del foco de peste porcina en Cataluña, que llevaba más de treinta años libre de la enfermedad, varios países impusieron restricciones al porcino español.

Por el momento, siguen bloqueados más de un centenar de certificados sanitarios de exportación por cerca de 40 países.

Ya son 27 los casos positivos de PPA detectados en España, que se limitan sólo a jabalíes salvajes, aunque la elevada contagiosidad de la enfermedad ha puesto en alerta a las granjas de cerdos próximas al foco inicial del brote.