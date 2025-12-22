Canciller descarta operación en terceros países de soldados de EE.UU. que están en Ecuador

El pasado miércoles, Washington informó que personal de su Fuerza Aérea desarrolla una "operación temporal" en Manta, ciudad en la que funcionó durante diez años, hasta 2009, una base militar de la nación norteamericana.

De acuerdo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, esa operación "permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país".

Sommerfedl indicó que asuntos técnicos y tácticos sobre el tema lo maneja el Ministerio de Defensa, y al suponer que es parte de la estrategia de seguridad nacional, dijo no tener "acceso a la información de las fechas exactas cuando se realizan las operaciones".

"Hay un interés de ambos países de combatir el crimen organizado trasnacional y sus actividades ilícitas que perjudican la seguridad, la paz en nuestro país, a nivel regional, y una vez que se devuelva este marco de paz y seguridad, paralelamente se sigue desarrollando la prosperidad en materia económica en beneficio de toda la población", dijo.

La titular de la diplomacia ecuatoriana subrayó que no existen bases militares extranjeras en el país, una decisión ratificada por los ecuatorianos en las urnas el pasado 16 de noviembre, y recalcó que lo que hay son "operaciones temporales en el marco de acuerdos que ya fueron tramitados en Ecuador a través de todas las instancias, culminando con la Corte Constitucional".

"No son bases militares permanentes en el Ecuador, son operaciones temporales en el marco de los acuerdos que están vigentes en cooperación en materia de defensa entre Ecuador y Estados Unidos", insistió.

Consultada en la televisión Ecuavisa sobre si existen cláusulas que prohíban el uso del territorio ecuatoriano para operaciones o intervenciones en terceros países, como en Venezuela, por ejemplo, la ministra fue tajante en señalar: "No, no son operaciones de terceros países".

"Son operaciones para los problemas que el día de hoy tiene que resolver el Ecuador con el conflicto armado no internacional que está en curso en el Ecuador", dijo en referencia a la medida adoptada por Noboa en enero de 2024 para combatir a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Y subrayó: "A nivel diplomático no se ha hablado de este tema, a nivel del señor presidente de la república, tampoco se ha hablado de este tema", dijo en momentos en que se mantiene la tensión entre Washington y Caracas.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca a Venezuela y Colombia, dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y matado a más de un centenar de sus tripulantes.