Cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dan bienvenida a su cuarto hijo

En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.

Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025".

El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.

En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.

