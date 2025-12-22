Caricom llama a la unidad de sus países miembros ante "vientos geopolíticos adversos"

El mensaje de fin de año de Barnett llega un día después de que estallaran las divisiones en el seno de Caricom con intercambios de acusaciones entre Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda por sus posturas con respecto a Estados Unidos y Venezuela.

"Al acercarnos a esta temporada festiva, reflexionamos sobre los desafíos que la Comunidad del Caribe ha enfrentado durante el año, los cuales han puesto de manifiesto nuestras vulnerabilidades y, más que nunca, han subrayado el propósito y el valor de una región unida", subrayó Barnett.

La secretaria general de Caricom citó la devastación causada en varios estados miembros por el huracán Melissa y los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes que amenazaron los ingresos por exportaciones, la paz y la soberanía regionales".

De esta forma aludió a las tensiones en el Caribe.

Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.

El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom "ha perdido el rumbo" y ya "no es un socio confiable".

"Una organización que opta por menospreciar a nuestro mayor aliado, EE.UU., pero que apoya al narcogobierno de (Nicolás) Maduro, es una organización que claramente ha perdido el rumbo. Esta postura tiene repercusiones. Todos debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones", dijo Persad-Bissessar.

Ante estas duras palabras, Barnett destacó en su mensaje algunos "avances encomiables" en la implementación del Mercado y Economía Únicos de Caricom, ya que Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas decidieron iniciar la libre circulación de personas entre sí.

También hizo hincapié en que se están sentando las bases para una capacidad productiva y diversificación económica "más sólidas e integradas".

De cara al próximo año, Barnett indicó que el desarrollo de la resiliencia ante los desastres y la continuación de los programas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias "serán fundamentales".

"Invito a todos los actores de Caricom a avanzar juntos mientras trabajamos para hacer realidad nuestra visión de una 'Comunidad para Todos', resiliente, próspera y unida. ¡Que la temporada festiva y el próximo año traigan paz y progreso duraderos para todos!", concluyó.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.