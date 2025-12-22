China apoya los esfuerzos para "instar a un alto el fuego" entre Camboya y Tailandia

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian subrayó en una rueda de prensa el "interés fundamental" de "mantener la paz y la estabilidad en la frontera entre ambos países y de sus pueblos".

Lin aseveró que "China ha estado mediando e impulsando la paz a su manera" desde el recrudecimiento de las tensiones entre Tailandia y Camboya.

"China seguirá promoviendo activamente las conversaciones de paz y desempeñará un papel constructivo para aliviar las tensiones y reducir la escalada de la situación", agregó el vocero,.

El enviado especial para Asuntos Asiáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Deng Xijun, quien "se halla viajando entre Tailandia y Camboya para mediar", indicó.

Los ministros de Exteriores de la ASEAN tienen previsto mantener este lunes en Kuala Lumpur una reunión especial para abordar el conflicto armado entre Tailandia y Camboya, tras los enfrentamientos que rebrotaron a principios de diciembre.

Está previsto que los jefes de la diplomacia de Bangkok y Nom Pen, Sihasak Phuangketkeow y Prak Sokhonn, respectivamente, representen a sus países, ambos miembros del bloque, en la cita, celebrada en Malasia, que alberga la presidencia rotatoria de la ASEAN hasta final de año.

Este será el primer cara a cara entre ambos cancilleres desde que se reanudaran los combates en varios puntos de la frontera que comparten, que ya han dejado al menos más de medio centenar de muertos y más de medio millón de desplazados.

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 16 días, frente a los cinco días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.