China protesta ante Japón por las visitas de funcionarios nipones a Taiwán

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Taiwán "es una provincia de China" y que "no existe ningún 'presidente de Taiwán'", en respuesta a una pregunta sobre el desplazamiento de responsables del PLD a la isla y su previsto encuentro con el líder isleño, William Lai.
Lin subrayó que estos movimientos constituyen una "injerencia" en los asuntos internos chinos y reclamó a Japón que "corrija sus errores".
El portavoz insistió en que "en el mundo solo hay una China" y que Taiwán es "una parte inalienable del territorio chino", y urgió a Japón a "reflexionar profundamente, revisar su postura y no interferir en los asuntos internos de China".
Lin lanzó también un mensaje dirigido a las autoridades taiwanesas, al advertir de que el acercamiento a Japón con "fines independentistas" resulta "despreciable" y está "condenado al fracaso".
"Advertimos seriamente a las autoridades del Partido Progresista Democrático de que 'acercarse a Japón para buscar la independencia' es un callejón sin salida", afirmó.
Las declaraciones se producen después de que dos delegaciones japonesas, incluidas figuras del PLD y un exministro, llegaran a Taiwán para mantener encuentros con Lai y otros altos cargos isleños.
Estos viajes coinciden con un deterioro de las relaciones entre China y Japón, marcado en las últimas semanas por incidentes militares, intercambios de protestas diplomáticas y por las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.
Pekín calificó esas declaraciones de "extremadamente graves" y ha respondido con una batería de medidas de presión política, económica y cultural.