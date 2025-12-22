China protesta ante Japón por las visitas de funcionarios nipones a Taiwán

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Taiwán "es una provincia de China" y que "no existe ningún 'presidente de Taiwán'", en respuesta a una pregunta sobre el desplazamiento de responsables del PLD a la isla y su previsto encuentro con el líder isleño, William Lai.

Lin subrayó que estos movimientos constituyen una "injerencia" en los asuntos internos chinos y reclamó a Japón que "corrija sus errores".

El portavoz insistió en que "en el mundo solo hay una China" y que Taiwán es "una parte inalienable del territorio chino", y urgió a Japón a "reflexionar profundamente, revisar su postura y no interferir en los asuntos internos de China".

Lin lanzó también un mensaje dirigido a las autoridades taiwanesas, al advertir de que el acercamiento a Japón con "fines independentistas" resulta "despreciable" y está "condenado al fracaso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Advertimos seriamente a las autoridades del Partido Progresista Democrático de que 'acercarse a Japón para buscar la independencia' es un callejón sin salida", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las declaraciones se producen después de que dos delegaciones japonesas, incluidas figuras del PLD y un exministro, llegaran a Taiwán para mantener encuentros con Lai y otros altos cargos isleños.

Estos viajes coinciden con un deterioro de las relaciones entre China y Japón, marcado en las últimas semanas por incidentes militares, intercambios de protestas diplomáticas y por las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas declaraciones de "extremadamente graves" y ha respondido con una batería de medidas de presión política, económica y cultural.