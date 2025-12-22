Dos delegaciones de políticos japoneses visitan Taiwán en medio de disputas con China

La primera comitiva, encabezada por el parlamentario Hirofumi Takinami, está integrada por su esposa, Shiori Takinami, y por los legisladores Kazuhiro Kobayashi, Daichi Suzuki y Kazuhiro Miyamoto, y permanecerá en la isla hasta el próximo 24 de diciembre, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán.

Durante su estancia, la delegación será recibida por el presidente isleño, William Lai, y mantendrá encuentros con el primer ministro, Cho Jung-tai, y con el titular de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, entre otros funcionarios de alto rango.

Los legisladores pertenecen al "Grupo TY", una de las organizaciones favorables a Taiwán de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de Japón, señaló la Cancillería isleña, que destacó que Takinami "ha defendido a Taiwán con firmeza en numerosas ocasiones" y ha promovido "sin descanso" el desarrollo de las relaciones entre Tokio y Taipéi.

"En esta ocasión, (Takinami) viaja acompañado por varios legisladores del Partido Liberal Democrático (PLD, gobernante) pertenecientes a la generación joven y de mediana edad, para expresar con acciones concretas su apoyo a Taiwán", indicó el comunicado.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés anunció la llegada de una segunda delegación japonesa, encabezada por el ex ministro de Justicia Suzuki Keisuke, también para una visita prevista entre el 22 y el 24 de diciembre.

Según la Cancillería isleña, se trata de la primera visita organizada por el exministro tras dejar su cartera.

Durante su estancia, la delegación será recibida por Lai y la vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, y mantendrá encuentros con la expresidenta Tsai Ing-wen y con responsables de Exteriores, Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros cargos.

Ambas visitas se producen en pleno deterioro de las relaciones entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas palabras de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.