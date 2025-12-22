El canciller de Uruguay tras el aplazamiento de la firma UE-Mercosur: "Es una desilusión"

"Esto solamente refuerza la decisión del Mercosur de ir por nuestro camino. Ojalá junto al acuerdo con la UE, pero tenemos una larga lista de países donde vamos a profundizar lo que ya veníamos dialogando", señaló en una entrevista con EFE el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, recordó a Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Gran Bretaña y Canadá. También mencionó que el bloque debe poner en ejecución sus acuerdos con Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

"Nadie espera a nadie, eso es el mundo hoy. Nadie espera a nadie", enfatizó Lubetkin, quien dijo en ese sentido que el Mercosur debe continuar trabajando.

Consultado por una nueva fecha tentativa para la firma del acuerdo, el canciller dijo no se fijará ninguna hasta que la UE transmita "claramente" que ya se puso de acuerdo: "Solo después que se pongan de acuerdo y que digan que también la lapicera de ellos está para firmar", subrayó.

Lubetkin añadió que si bien se ha hablado del mes de enero, eso no tiene ningún sustento, porque el Mercosur no dijo en ningún momento que se sentará a firmarlo en el primer mes del próximo año.

"Vamos a firmarlo lo apenas sea posible, apenas están dadas las condiciones, que las tienen que generar ellos, no nosotros. Todo indica que así será, pero también el 20 de diciembre se iba a firmar", recordó.

Lubetkin también se refirió a la Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, destacó que todos los presidentes estuvieron presentes y subrayó que nadie habló en contra del bloque.

"Hablaron de corregir -con más fuerza o con menos fuerza- este Mercosur para ir a un Mercosur más potente", enfatizó el canciller, quien agregó: "Hay que modernizar este Mercosur, hay que repotenciar este Mercosur, porque así como estamos no vamos a estar a la altura de lo que se está planteando para el Mercosur y para cada uno de otros países".

Días atrás, Lubetkin había destacado en diálogo con EFE las transformaciones que vive el mundo y dijo que el bloque suramericano debe adecuarse a ese contexto para estar a la altura de los nuevos desafíos.

"Nosotros no podemos mantener un Mercosur con parámetros comerciales de hace muchísimos años y está claro que nos faltan respuestas en relación a cómo debería ser. Lo que también está claro es que nadie se quiere ir del Mercosur y es un primer punto muy importante", concluyó Lubetkin.