El conservador PP depende de la ultraderecha para gobernar tras elecciones en Extremadura

Vox, liderado en Extremadura por Óscar Fernández y a nivel nacional por Santiago Abascal, se consolidó en las elecciones regionales de este domingo como tercera fuerza política y pasó de alrededor de 49.800 votos (cinco escaños) obtenidos en 2023 a casi 90.000 votos, un volumen de apoyos que se traduce en once diputados.

Fue así el partido que más creció en las elecciones y se antoja clave para la gobernabilidad de una comunidad autónoma grande en tamaño pero de baja densidad de población y, además, envejecida debido a la baja natalidad y porque muchos jóvenes emigran a otros lugares por la falta de oportunidades que hay en su tierra.

Paradójicamente, Vox ha multiplicado sus apoyos con su discurso antiinmigración aunque en Extremadura vivan, sobre todo, autóctonos.

Mientras que los extranjeros son en torno al 14 % del total de habitantes de España, en Extremadura suponen apenas un 4,4 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ganadora de las elecciones fue la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, aunque los resultados no fueron los esperados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guardiola, que pudo empezar a gobernar en 2023 gracias a formar Ejecutivo con Vox aunque éste lo abandonó un año después, buscaba mayoría absoluta (33 escaños), pero solo pudo sacar un diputado más que hace dos años, llegando hasta los 29, por lo que necesitará pactar para poder ser investida nuevamente presidenta de Extremadura.

Como ha hecho el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, María Guardiola pidió este lunes "responsabilidad" a Vox y hacer una "lectura sensata" de los resultados electorales porque Extremadura "necesita estabilidad" y un "gobierno fuerte".

Vox, por su parte, dijo que "ahora la pelota está en el tejado" de Guardiola.

El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, subrayó que es el PP el que "debe elegir" puesto que, a su juicio, puede pactar también con el Partido Socialista (PSOE) o la formación que hay a su izquierda, Unidas por Extremadura, aunque en la práctica se antoje improbable por la polarización que reina en España.

Los socialistas (PSOE) fueron los grandes damnificados en las elecciones de una región que han gobernado históricamente: si ya en 2023 llegaron a su mínimo histórico de apoyos, con 28 diputados, ahora han bajado hasta los 18.

El PSOE, que gobierna el país siendo el socio mayoritario de una coalición de izquierdas, atraviesa a nivel nacional una crisis derivada de presuntos casos de corrupción y de acoso sexual a mujeres que implica a varios excargos del partido.

A eso se suma que el partido se presentaba en Extremadura con un candidato (Miguel Ángel Gallardo) que está pendiente de juicio por la contratación de un hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una administración pública.

Sánchez eludió comentar este lunes los resultados de Extremadura y Gallardo ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños, según confirmaron a EFE fuentes del partido.

Las elecciones estuvieron marcadas por el frío invernal, por la abstención y por ser inéditas en Extremadura.

La región nunca había vivido un adelanto electoral y, por tanto, los extremeños nunca habían sido llamados a las urnas para elegir solamente a los representantes del parlamento autonómico, porque siempre habían coincidido hasta ahora las elecciones regionales con las locales.

Tras estas elecciones, que abren un nuevo ciclo electoral en el país porque el PP también ha adelantado los comicios de Aragón (noreste) para el próximo 8 de febrero, el nuevo parlamento extremeño deberá constituirse antes del 20 de enero.

El primer intento de investidura para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero y, si dos meses después ningún candidato ha conseguido la confianza de la cámara para presidir la región, los extremeños tendrán que volver a las urnas.