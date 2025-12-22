El embajador de EEUU en Israel: Irán "no entendió el mensaje del todo" pese a bombardeos

"No sé si Irán tomó en serio a Trump hasta la noche en que los bombarderos B-2 volaron a (la central nuclear de) Fordó. Espero que hayan captado el mensaje, pero al parecer no lo entendieron del todo, porque parece que están intentando reconstruir y encontrar una nueva forma de cavar el hoyo más profundo, para asegurarlo con más fuerza", dijo Huckabee en una conferencia del israelí Instituto Nacional de Estudios de Seguridad (INSS).

Preguntado en el encuentro, que el instituto compartió en sus redes sociales, sobre si la Administración Trump apoyaría otra escalada de Israel contra Irán, Huckabee replicó: "Todo lo que puedo hacer es apuntar lo que ya (Trump) ha dicho en repetidas ocasiones y lo que ha dicho consistentemente es que Irán nunca va a enriquecer uranio y no va a tener un arma nuclear".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró el domingo que su país ha reconstruido las instalaciones estratégicas dañadas durante la guerra de doce días iniciada la madrugada del 13 de junio y que estaba "completamente preparado" para una nueva escalada, según recogió la agencia iraní INSA.

Por otro lado, la televisión estatal de Irán desmintió este lunes un supuesto simulacro de lanzamiento de misiles en varias ciudades del país, después de que algunos medios locales, vinculados con la Guardia Revolucionaria iraní, lo reportaran.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el conflicto bélico de junio, Irán lanzó a diario decenas de misiles y drones contra el territorio israelí en respuesta a sus bombardeos, que causaron la muerte de más de mil personas en Irán, incluidos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares. En Israel murieron unas 30 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. también intervino en la guerra, atacando las tres principales instalaciones atómicas de Irán.

El sábado, la cadena estadounidense NBC News dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, abordará en su reunión a final de año con el presidente estadounidense, Donald Trump, la amenaza del programa de misiles de Irán y presentará planes para un potencial nuevo ataque.