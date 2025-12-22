El Estado polaco compra una acería para reconvertirla en una fábrica de blindaje militar

El ministro, que calificó la operación de "histórica", destacó en una rueda de prensa en Częstochowa (sur) que esta compra "busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro militar en un contexto de rearme acelerado" y añadió que "Polonia no podía permitir que la acería cayera en manos equivocadas".

Según el responsable de Defensa, una licitación pública podría haber tentado a compradores "de lugares lejanos, del Este", en una alusión a Rusia, lo que habría sido, según dijo, "peligroso".

Para la compra se invocó por primera vez en la historia una parte de la Ley de Quiebras polaca, que concede al Estado la prioridad en el traspaso de empresas que cuenten con una importancia estratégica para la seguridad nacional.

La compañía, con 128 años de historia, tiene unas instalaciones de 50 hectáreas y 1.200 empleados que, tras un breve período de reconversión, pasarán a fabricar placas de blindaje militar destinado a buques de guerra, carros de combate y vehículos blindados, tanto para Polonia como para Alemania y Eslovaquia.

Polonia, que destinará en 2026 el 4,8 % de su producto interior bruto (PIB) a defensa, pretende dedicar al menos la mitad de ese presupuesto a compras de productores nacionales, así como a financiar la expansión de compañías polacas para que asuman la fabricación local de armamento comprado en el extranjero, como los misiles estadounidenses HIMARS o los tanques surcoreanos K2.

Polonia tiene asignados 11.700 millones de euros del programa europeo SAFE (Acción de Seguridad para Europa) hasta 2027 y, como indicó este lunes el ministro, parte de ese dinero se destinará a "asegurar o nacionalizar" industrias de armamento instaladas en el país pero que se encuentran actualmente en manos extranjeras.

La acería había congelado parcialmente la producción desde 2023 y estaba endeudada por el incremento del precio de las materias primas, mientras que también acumulaba deudas a la Seguridad Social. Entró en concurso de acreedores en octubre de 2024.