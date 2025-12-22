El Gobierno descarta nuevo apoyo financiero para la endeudada empresa Petroperú

La titular de Economía comentó que era "injusto" haber realizado esas transferencias de dinero a Petroperú desde 2022 porque "supera largamente los presupuestos del ministerio de Educación y del ministerio de Salud", los sectores con mayor necesidad de recursos en el aparato estatal.

Agregó que persiste en la empresa petrolera una dificultad de acceso a la información real, a pesar de haber impulsado cambios en su gestión y gobernanza, tras la grave crisis financiera que se conoció en la compañía en el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que se extendió hacia la gestión de la también exmandataria Dina Boluarte (2022-2025).

Miralles declaró, en entrevista con la emisora RPP, que van a emitir "unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado".

Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinación y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social.

En noviembre último, Miralles adelantó que la Junta General de Accionistas había solicitado la carta de renuncia a todos los integrantes del directorio y subrayó que la nueva gobernanza de la empresa tenía que ir a generar un plan rápido que permita que no haya una demanda de recursos del Estado porque "no hemos previsto, ni tenemos la intención de hacer ningún tipo de desembolso para la empresa".