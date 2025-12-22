El Gobierno israelí aprueba cerrar la Radio del Ejército por su carácter político

"La radio del Ejército ya no sirve como los ojos y los oídos de los soldados, sino que emite contenidos políticos y divisivos incompatibles con los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", aseguró Katz en el encuentro del gabinete, en declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz.

El titular de defensa aseguró, según el diario Yedioth Ahronoth, que la emisora constituye una "anomalía inexistente en países democráticos" y da cabida a opiniones que en ocasiones atacan al Ejército y sus soldados.

"Una estación de radio militar bajo la autoridad del Ejército... existe en Corea del Norte y tal vez en algunos otros países, y ciertamente no queremos que se nos cuente entre ellos", dijo por su parte el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante la reunión.

Asimismo, el mandatario apuntó estar abierto a todas las propuestas para "cerrar, cancelar o privatizar la radio del Ejército".

La propuesta de Katz incluye que la emisora cierre antes del 1 de marzo.

Yedioth Ahronoth recoge que el ministro de Defensa ordenó, de forma paralela a la decisión del Gobierno, detener de inmediato el reclutamiento a la unidad a cargo de la emisora (tanto de soldados reservistas como de jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio) o la asignación de nuevos soldados a ella.

"Según la directiva del ministro, se iniciará un proceso gradual de reasignación de los soldados que prestan servicio en la emisora a las distintas unidades del Ejército, priorizando su transferencia a funciones de combate y apoyo en combate", recoge el periódico.

Otra emisora militar, Galgalatz (que reproduce principalmente música e información de tráfico) seguirá funcionando.

Katz anunció su propuesta el 12 de noviembre, si bien desde agosto estaba estudiando el papel de la emisora.

Al día siguiente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se pronunció contra la medida: "No se puede eliminar por completo una herramienta democrática fundamental: la radiodifusión pública", dijo en un acto en su residencia en Jerusalén.

"Arreglar, sí. Destruir, no. Cerrar un medio de comunicación, especialmente uno público, no solo cierra un canal sino una ventana al público. No debemos olvidar que cuando se silencian voces, perdemos no sólo una frecuencia, sino también un diálogo", aseguró añadió.