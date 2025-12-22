El IBEX 35 pierde un 0,07 % pero mantiene los 17.100 puntos

Tras tres jornadas consecutivas de avances, el selectivo español perdió 11,8 puntos hasta los 17.158 enteros. A nueve días para que acabe el año, el índice acumula una revalorización del 47,98 %.
Pese a que en ciertos momentos de la sesión el selectivo cotizó en positivo, finalmente las caídas se impusieron al cierre. La Bolsa española comienza así una semana que tendrá menos actividad por las festividades de Navidad.
De los grandes valores, Repsol ganó el 1,83 % impulsado por la subida del precio del petróleo; Inditex, el 0,93 %, y BBVA, el 0,03 %, mientras que Telefónica cayó el 0,03 %; Santander, el 0,31 %, e Iberdrola, el 0,74 %.
El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar por primera vez los 4.442 dólares.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy