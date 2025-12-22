El mayor apagón previsto para este lunes dejará a la vez sin corriente al 59 % de Cuba

La crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 se está agranvado de forma progresiva por las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario para las infraestructuras de producción eléctrica.

Además de cinco apagones nacionales en apenas doce meses, amplias zonas del país sufren apagones diarios de 20 o más horas, paralizando la actividad económica y generando un elevado malestar social.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.433 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.400 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.967 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.997 MW, según la UNE.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía deberían aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 95 centrales de generación distribuida (motores) y la central de fuel de Moa (este) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil), mientras que una decena de motores están parados por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró recientemente que para el próximo año podía esperarse que la situación mejorase "ligeramente".

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los pasados cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También impulsan el descontento social en un país sumido en una grave crisis y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.