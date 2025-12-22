El petróleo Brent sube un 2,65 %, hasta 62,07 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,60 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 60,47 dólares.

El Brent acabó al alza impulsado por los temores en torno al suministro de crudo venezolano, después de que Estados Unidos confiscara dos petroleros, lo que genera preocupación sobre posibles interrupciones en las exportaciones.

Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre un eventual plan de paz entre Rusia y Ucrania, que mantiene a los mercados atentos a cambios en los flujos globales de crudo.