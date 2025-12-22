El petróleo de Texas sube 2,64 % después de que EEUU interceptara otro buque en el Caribe

Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 1,49 dólares con respecto a la jornada anterior.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el sábado que interceptó a un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

El buque, llamado Centuries, transportaba crudo venezolano a refinerías de China, según The New York Times.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración del presidente Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

A esto se suma que el domingo EE.UU. trató de interceptar otro petrolero, el Bella 1.

Según confirmó a EFE un funcionario estadounidense, el país norteamericano inició una "persecución activa" de este buque, que ondea "una bandera falsa y se encuentra bajo orden judicial de incautación".

La semana pasada, Trump ordenó el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, país miembro de la alianza petrolera OPEP, ha sembrado la preocupación entre los operadores a una posible interrupción del suministro.

Por otro lado, el mercado tiene en el punto de mira las conversaciones para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Este fin de semana, el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, se reunió con representantes ucranianos y rusos en encuentros paralelos que tuvieron lugar en Florida.

Pese a que Witkoff calificó el encuentro con Rusia como "productivo" y dijo que el país mantiene su "pleno compromiso" con la paz en Ucrania, el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, reconoció hoy un "lento avance" en las negociaciones y llamó a la Casa Blanca a contrarrestar "más activamente" los intentos de abortar ese proceso.